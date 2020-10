Visa i Mastercard oskarżone o pobieranie nadmiernych prowizji

Brytyjscy detaliści uważają, że Visa i Mastercard wykorzystują sytuację w trakcie pandemii.

Zdaniem organizacji brytyjskich detalistów British Retail Consortium (BRC) organizacje płatnicze Visa i Mastercard nakładają zbyt wysokie prowizje za transakcje kartami. Według Andrew Cregana z BRC, w ostatnich dwóch latach prowizje płacone przez detalistów na rzecz Mastercarda i Visy niemal się podwoiły. Poniżej dalsza część artykułu

- Gdyby telekom albo dostawca energii podniósł stawki w tym stopniu, byłoby oburzenie – mówił Cregan BBC. – To nadużycie dominującej pozycji na rynku.

Przedstawiciele detalistów chcą, by brytyjski odpowiednik UOKiK czyli Competition and Markets Authority (CMA) rozpoczął dochodzenie w tej sprawie i zbadał, czy faktycznie nie dochodzi do nadużycia pozycji przez organizację płatnicze.

Przedstawiciele Visy i Mastercard przekazali podobnie brzmiące komentarze o umożliwianiu „milionom korzyści z cyfrowych płatności" czy „dostępie do szybszych i bardziej efektywnych oraz bezpiecznych płatności". Żadna z firm nie skomentowała jednak kwestii stawek prowizji.

Tymczasem detaliści oraz przedstawiciele branży hotelowej czy gastronomicznej, wzywają do działania na rzecz obniżenia prowizji, szczególnie w sytuacji, w której coraz więcej firm jest zmuszanych do akceptowania tylko płatności kartą. Rosnący nacisk na bezgotówkowe i bezkontaktowe płatności to oczywiście efekt pandemii i reguły dystansowania społecznego.

Według BRC, stawki stałych opłat rosły o 39 proc. w 2017 i 56 proc. w 2018 roku i to przy liczeniu ich jako procentu obrotu. W efekcie średni koszt transakcji gotówkowej dla detalistów to 1,42 pensa, podczas gdy operacja kartą debetową to już koszt 5,88 pensa a kartą kredytową 18,4 pensa.

Na słabej pozycji stoją szczególnie małe sklepy, które nie są w stanie negocjować lepszych stawek z operatorami.