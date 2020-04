Czy po pandemii grozi nam kryzys finansowy

Jeszcze w tym roku deficyt sektora finansów publicznych wzrośnie gwałtownie do 6–8 proc. PKB z 0,7 proc. na koniec 2019 r. – wynika z prognoz ekonomistów. To efekt tzw. tarczy antykryzysowej, czyli np. zwolnienia ze składek ZUS czy dopłat do wynagrodzeń pracowników, ale też ogromnych ubytków w podatkach i innych dochodach. Zadłużenie sektora (liczone według metodologii unijnej) może zaś, wedle agencji S&P, skoczyć do 54,1 proc. PKB z ok. 46 proc. PKB w 2019 r.

Taki zaś wzrost przy osłabieniu złotego oznacza ryzyko, że nasz dług publiczny (liczony według metodologii krajowej) przekroczy w roku 2021 dopuszczalne limity – zarówno ustawowy próg ostrożnościowy wynoszący 55 proc. PKB, jak i limit konstytucyjny – 60 proc. PKB – ocenia CMSG. Po przekroczeniu limitów konieczne jest np. ostre cięcie wydatków lub nowe podatki, tak by deficyt wynosił zero.

Nie wszyscy ekonomiści podzielają takie obawy. – Obecna sytuacja, czyli ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, bezsprzecznie wymaga zdecydowanej reakcji ze strony polityki fiskalnej, co się dzieje w Polsce i na świecie – komentuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. – Potrzebne są kosztowne programy utrzymania przy życiu jak największej części gospodarki, by umożliwić powrót na ścieżkę długookresowego wzrostu. Dla oceny sytuacji w Polsce istotne jest, że skala wsparcia jest raczej przeciętna, a stosowane instrumenty podobne do innych krajów. Co ważne, jeśli chodzi o dług, to punkt startowy jest dosyć niski, więc jest przestrzeń do jego wzrostu – podkreśla Bujak.