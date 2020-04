Świat nie przeżył jeszcze takiego kryzysu.

W latach 2020-2021 straty te sięgną według MFW w skali globu około 9 bln USD. To więcej, niż PKB Niemiec i Japonii łącznie. O tyle mniejsza będzie w 2021 r. globalna produkcja w porównaniu do scenariusza sprzed wybuchu pandemii.

„Ten kryzys nie przypomina żadnego, który znamy z przeszłości, istnieje więc duża niepewność co do tego, jak wpłynie na życie ludzi" – napisała we wstępnie do wtorkowego raportu MFW Rita Gopinath, główna ekonomistka MFW. „Wiele państw boryka się z kilkoma kryzysami na raz - kryzysem zdrowotnym, finansowym i załamaniem cen surowców, a zjawiska te wchodzą w skomplikowane interakcje" – dodała. Ponadto, jak podkreśliła, z części gospodarek wschodzących ucieka zagraniczny kapitał, co ogranicza ich możliwości łagodzenia ekonomicznych kosztów epidemii.