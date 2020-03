Płatności do 100 zł bez PIN już od soboty

Już od północy 20 marca posiadacze kart Mastercard będą mogli płacić zbliżeniowo bez konieczności wprowadzania kodu PIN do 100 złotych wszędzie tam na terenie Polski, gdzie terminale POS zostaną odpowiednio zaktualizowane do akceptowania podwyższonego limitu – informuje biuro prasowe Mastercarda w Polsce.

Blisko podniesienia limitu jest też Visa, obie firmy kartowe, dzielące między siebie prawie całość rynku w Polsce, mają już zgody Narodowego Banku Polskiego. Nawet jeśli Visa także wprowadzi wyższy limit od soboty, nie będzie to jednak oznaczać, że wszędzie będzie można płacić bezgotówkowo bez PIN do 100 zł. Dużo zależy od tego czy wszyscy agenci rozliczeniowy (czyli m.in. firmy takie jak e-Service, e-Card, First Data Polska, Elavon, Pekao) zdążą dostosować do nowego limitu swoje terminale.