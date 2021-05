MFW ma plan na likwidację pandemii za 50 mld dolarów AFP

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił propozycję likwidacji pandemii COVID-19 na świecie za 50 mld dolarów poprzez zaszczepienie do końca 2021 r. 40 proc. mieszkańców wszystkich krajów i co najmniej 60 proc. do I półrocza 2022.