PARP ma 2,5 mld zł dotacji dla średnich firm dotkniętych koronawirusem

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czeka na wnioski od dziś, poniedziałku 15 czerwca, do końca lipca. O pieniądze mogą ubiegać się wszystkie średnie firmy działające w Polsce, którym od marca spadły obroty o co najmniej 30 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Firmy mogą dostać od 18 do 429 tys. zł, a budżet jest spory, bo sięga 2,5 mld zł. Duże wsparcie kierowane jest na Mazowsze, gdzie trafi 400 mln zł, a firmy z pięciu województw Polski Wschodniej mogą walczyć o budżet warty łącznie 500 mln zł. Spadek obrotów gospodarczych czyli przychodów ze sprzedaży, jest rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym.

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym. O przyznaniu dofinansowania może decydować kolejność złożenia wniosku, a PARP może skrócić nabór, jeśli wartość złożonych wniosków przekroczy budżet. Agencja czeka tylko na wnioski elektroniczne, złożone przez Generator Wniosków.

Dofinansowanie można przeznaczyć na szerokie wsparcie działalności firmy, od uregulowania opłat za prąd czy wodę, przez czynsz, zakup towarów i polis ubezpieczeniowych. Co ciekawe, Konfederacja Lewiatan informuje, że do rozliczenia dotacji nie będzie potrzebne przedstawienie dokumentów finansowych, ale warunkiem zatwierdzenia wniosku o płatność rozliczającego jest osiągnięcie wskaźnika rezultatu: „Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa”.