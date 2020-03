Koronawirus: MWF, BŚ, UE, EBC są gotowe do pomocy

Unia Europejska rozważa działania chroniące jej gospodarkę przed skutkami epidemii. - UE jest gotowa użyć dostępnych opcji w polityce, jeśli i kiedy dojdzie do konieczności ochrony jej wzrostu — powiedział na konferencji prasowej w Brukseli komisarz ds. gospodarki, Paolo Gentiloni. Wymienił transport, turystykę i firmy samochodowe jako sektory najbardziej dotknięte. Ministrowie finansów Unii omówią 3 marca na nadzwyczajnej telekonferencji natychmiastowe działania na szczeblu krajowym dla zmniejszenia ryzyka kryzysu gospodarczego — dodał. Rządy mogą „wspierać systemy ochrony zdrowia, zapewnić płynne środki dla firm i być może zaoferować odroczonie spłaty długów, uwzględnić ryzyko bezrobocia”’ — powiedział w relacji Reutera i przypomniał, że niektóre kraje już podjęły takie działania.

MFW poinformował, że dysponuje różnymi mechanizmami i narzędziami, by pomóc krajom w reagowaniu na skutki wirusa. Szybki Mechanizm Kredytowy (RCF) i Szybki Instrument Finansowy (RFI) można szybko uruchomić w ramach doraźnej pomocy, zastosowano je w 2016 r. w Ekwadorze po dużym trzęsieniu ziemi. Fundusz może ponadto podwyższyć istniejące programy pożyczkowe na pokrycie nadzwyczajnych potrzeb związanych z wirusem. w 2014 r. uruchomił dodatkowe środki dla Gwinei, Liberii i Sierra Leone na walkę z epidemią wirusa Ebola. Rzecznik MFW, Gerry Rice poinformował dziennikarzy, że Fundusz nie otrzymał dotąd żadnej prośby o pomoc.

Obie organizacje międzynarodowe w Waszyngtonie oświadczyły we wspólnym komunikacie, że ich uwaga skupia się nad ubogich krajach, gdzie ochrona zdrowia jest najsłabsza, wezwały kraje członkowskie do wzmocnienia nadzoru nad stanem zdrowia ludności i działań dla ograniczenia wpływów wirusa. „Zasadnicze znaczenie dla skutków zdrowotno-gospodarczych wywołanych przez wirusa ma współpraca międzynarodowa” — oświadczyły.

Telekonferencja ministrów ma przygotować grunt pod możliwą „skoordynowaną odpowiedzią fiskalną”, o jakiej zadecydują w marcu ministrowie finansów. Może ona przybrać postać nadzwyczajnych działań podobnych do podjętych w 2008 r. do walki ze światowym kryzysem finansowym — powiedział Gentiloni bez ujawniania szczegółów.

„Jesteśmy gotowi do podjęcia odpowiednich i nakierowanych działań niezbędnych i odpowiadających spodziewanym zagrożeniom — oświadczyła w komunikacie szefowa EBC, Christine Lagarde. — Epidemia wirusa szybko rozwija się, stwarza zagrożenie dla prognozy gospodarczej i funkcjonowania rynków finansowych” — dodała.

Wśród wymienionych nakierowanych działań mogą znaleźć się także inne narzędzia superbanku mające bardziej bezpośredni wpływ na gospodarkę: supertanie pożyczki dostosowane do rozmiarów firm czy więcej operacji z płynnymi środkami dla wzmocnienia gospodarki. Może to być też dalsze wykupywanie papierów dłużnych firm albo większe wyłączenie przez EBC banków komercyjnych z karnych opłat za nadmierne rezerwy kapitałowe. Jest również możliwe dalsze obniżenie stóp procentowych, choć najważniejsza wynosi już rekordowe minus 0,5 proc., więc jej redukcja byłaby jedynie sygnałem determinacji banku w zapewnieniu bodźca.

Dyrektor generalny WTO, Roberto Azevedo spodziewa się, że wirus mocno wpłynie na gospodarkę świata, ale organizacja z Genewy realizuje plan czerwcowej konferencji ministrów handlu. — Skutki dla globalnej gospodarki będą zapewne istotne i zaczną pojawiać się w danych o handlu w najbliższych tygodniach — powiedział na zamkniętym spotkaniu 2 marca. — Co do (konferencji w Kazachstanie) MC-12, postępujemy zgodnie z planem. Gdyby sytuacja tego wymagała, podejmiemy wszelkie konieczne działania — dodał. Sukces tej konferencji ma zasadnicze znaczenie dla prawowitości i ważności światowej organizacji po załamaniu się jej systemu rozjemczego po zablokowaniu go przez Amerykanów.