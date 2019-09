Gdynia: Groźba festiwalowego rozłamu

Potem zdarzyła się rzecz bezprecedensowa: „Solid Gold" Jacka Bromskiego został wycofany z konkursu w trakcie trwania imprezy, dzień przed pierwszymi pokazami. Zażądała tego TVP, która do 9-milionowego budżetu włożyła 3 mln zł i nie przyjęła filmu na kolaudacji 12 września.

Na konferencji Gildii Reżyserów Polskich zjawiła się więc w Gdyni śmietanka artystów. Od Agnieszki Holland, Pawła Pawlikowskiego, Joanny Kos-Krauze, Roberta Glińskiego czy Janusza Zaorskiego do najmłodszych – Jagody Szelc, Grzegorza Zaricznego, Klary Kochańskiej. Niektórzy przyjechali na kilka godzin, żeby wziąć udział w tym spotkaniu. – Festiwal stracił twarz – mówił Paweł Pawlikowski, dodając, że czuje się tu znużenie, cynizm, brak energii. – Festiwal to nie ścianki – wtórowała mu Holland. – To powinno być miejsce, gdzie spotykają się idee, gdzie zadajemy sobie pytania, skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy.