Depp, Caine i Sverak uhonorowani w Karlowych Warach

Organizatorzy festiwalu nagrodę za wybitny artystyczny wkład do kina światowego wręczą Michaelowi Caine’owi, dwukrotnemu zdobywcy Oscara za role w filmach „Hannah i jej siostry” oraz „Wbrew regułom” Lasse Hallstroma. Podczas festiwalu aktor zaprezentuje swój ostatni film – komediodramat „Best Sellers” debiut fabularny reżyserki Liny Roessler. Zagrał w nim starego autora, który wyrusza w trasę promocyjną swojej książki.

Kolejny Kryształowy Glob odbierze Johnny Depp, który w Karlowych Warach pokaże dwa filmy, które zrobił jako producent „Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan” i „Minamata”.

„Jesteśmy zaszcyceni, że możemy u nas gościć ikonę współczesnego kina” – oświadczyli dyrektorzy festiwalu Krystof Mucha i Karel Och.

Miesiąc później Depp ma dostać podobną nagrodę podczas festiwalu w San Sebastian. Decyzje obu dyrekcji wywołały wiele kontrowersji. Depp jest bowiem oskarżany przez byłą żonę Amber Heard o przemoc domową. W listopadzie 2020 przegrał proces z brytyjskim pismem „The Sun”, które podało informacje o zarzutach Heard. Zastrzeżenia budzi też skład czeskich nagród specjalnych, które w tym roku znów zostały przyznane wyłącznie mężczyznom.

Tegoroczny festiwal w Karlowych Warach został przesunięty o półtora miesiąca z powodu pandemii i odbędzie się w dniach 20 -28 sierpnia. Imprezę otworzy specjalny koncert „Jesus Christ Superstar” w wykonaniu czeskich artystów, a zakończy projekcja „Gniazda” Seana Durkina z Judem Lawem.

Konkurs główny oceni jury, w którego skład obok reżyserów Evy Mulvad i Christosa Nikou oraz niemieckiego krytyka Christopha Terhechte”a wejdzie polska aktorka Marta Nieradkiewicz.

Wstęp do kina będą miały wyłącznie osoby zaszczepione, mające europejski paszport Covidowy lub legitymujące się ujemnym testem wykonanym w ostatnich 48 godzinach, a także ozdrowieńcy, którzy przeszli Covid w ciągu ostatniego półrocza.