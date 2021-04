Oscarowe hity później niż przypuszczano

Z dwutygodniowych opóźnieniem w stosunku do ostatnich przymiarek dwa znakomite, oscarowe filmy pokaże też Best Film. Iza Wierzbińska z tej firmy nie ukrywa jednak, że kolejne przesunięcia terminów otwierania kin stwarza spore problemy.

Ten tłok będzie niewątpliwie ogromny. Jak miałyby się w nim obronić bardzo ciekawe, ale skromne filmy, takie choćby jak „Proste rzeczy” Grzegorza Zaricznego?

Będą natomiast z Oscarowymi propozycjami walczyć filmy lżejsze, komercyjne. Na przykład na koniec maja, na poprawienie nastrojów, Kino Świat zapowiada polską komedię „Druga połowa” z Cezarym Pazurą i Maciejem Musiałem.

Kina studyjne mają swój repertuar. Wielkie tytuły muszą najpierw trafiać do multipleksów. „Keep calm and the movies will come” (Zachowaj spokój, filmy wrócą) można przeczytać na stronie sieci Cinema City. „Chwila cierpliwości. Filmowe emocje powrócą” - na stronie Multikina. Szef Heliosa Tomasz Jagiełło zapewnia, że jego sieć ruszy w pierwszym możliwym terminie czyli 29 maja. Nie ulega jednak wątpliwości, że kiniarze chcieliby jeszcze negocjować z rządem termin otwarcia o jeden dzień wcześniejszy, bo tradycyjnie filmy wchodzą zawsze na ekrany w piątki.

15 maja mogą się już otwierać kina plenerowe. Tu chyba też liczono na wcześniejszy termin, bo na przykład kina letnie w Zamku Królewskim czy w Chono Lulu Bistro otwarcie sezonu planowały już na 12 maja. Ale te placówki nie mogą liczyć na najświeższy repertuar.