Barbara Hollender poleca nowości na DVD: „Jak najdalej stąd”

Ojciec Oli od lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Przysyła pieniądze, żeby utrzymać żonę, niepełnosprawnego syna i córkę. Obiecał nawet, że jak Ola zrobi prawo jazdy to sfinansuje jej zakup używanego samochodu. Ale nie utrzymują kontaktu nawet na Skype’ie. Tak jest do czasu, gdy ktoś dzwoni z Irlandii. Ojciec nie żyje. Zginął w pracy, przygnieciony kontenerem. Siedemnastoletnia Ola, która nigdy dotąd nawet nie leciała samolotem – jedyna w rodzinie mówiąca po angielsku - musi pojechać do Dublina, by załatwić formalności i sprowadzić zwłoki.

W „Jak najdalej stąd” Piotr Domalewski wraca do tematów, które zawsze były dla niego ważne. Przygląda się trudnym związkom rodzinnym, portretuje ludzi, którzy nie nadążyli za transformacją, zostając ze swoimi rozbudzonymi ambicjami w świecie bez perspektyw. Mówi o cenie, jaką trzeba często zapłacić, gdy w obcym kraju szuka się szansy na lepsze życie lub choćby utrzymanie rodziny.