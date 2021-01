Barbara Hollender poleca nowości na DVD

Nie obiecuję łatwej rozrywki. Ale bardzo polecam film, który zostaje w widzu na długo. I nie da się go sprowadzić do prostych, ocennych formułek. Trzeba go przeżyć. Przetrawić. Dostrzec w nim Polskę. Klimat polityczny. Ludzi. Coraz bardziej wyrzucaną na margines garstkę inteligentów. Sztukę. Kino. To, co dla każdego z widzów ważne. „Mowa ptaków”, choć precyzyjnie nadziana cytatami z literatury i kulturowymi znakami, działa na zmysły. Wciąga. Zachwyca. Irytuje. Wzrusza. Przeraża. Nie pozostawia obojętnym.

Scenariusz podarował synowi Andrzej Żuławski trzy dni przed śmiercią. Dwaj przyjaciele. Józef kompozytorem, choruje na trąd, bo zadał się z Wietnamką. Marian jest pisarzem. To alter ego Xawerego Żuławskiego. Na początku pada zdanie „Dać znać, że wiem, z czego jestem, z jakiej krwi się urodziłem”, a twarz Xawerego przenika – zamienia się w twarz Mariana - Sebastiana Fabijańskiego. Jego filmowy ojciec, reżyser, ma imię Gustaw, ale w jego domu stoją pamiątki i trofea Andrzeja Żuławskiego.