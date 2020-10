Najlepsze europejskie debiuty

Nominacje przypadły też pięciu innym filmom. „Pun Mjesec” Nermina Hamzagica z Bośni-Hercegowiny jest historią policjanta, który zostawia w szpitalu rodzącą żonę i musi wrócić na dyżur. „Gagarine” Fanny Liatard i Jeremy’ego Trouilha to opowieść o chłopaku mieszkającym w podparyskiej dzielnicy, walczącym o przetrwanie swojego osiedla przeznaczonego do wyburzenia. Bohaterką holenderskiego obrazu „Instinct” Haliny Reijn jest psycholożka, która trafia do zakładu zamkniętego, gdzie ma zadecydować czy skazany za seksualne zbrodnie mężczyzna może zostać wypuszczony z odosobnienia. W litewskim „Izaokas” Jurgisa Matuleviciusa reżyser Gutaiskas wraca z USA na Litwę, żeby nakręcić film o pogromie Żydów w 1941 roku w Liekutis. Wśród morderców był wówczas jego przyjaciel Andrius. Scenariusz staje się powodem do rozliczeń z przeszłością. I wreszcie Jumbo” Zoe Wittock – historia dziewczyny, która pracuje w parku rozrywki. Jest zafascynowana karuzelami i zakochuje się w głównej atrakcji parku.

