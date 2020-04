Szkoła Wajdy udostępnia swoje produkcje

Na YouTubie można znaleźć zakładki z filmami dokumentalnymi i filmami fabularnymi. Wśród nich m.in. nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej dokument „Paparazzi” Piotra Bernasia przedstawiający codzienną pracę polskiego paparazzo Przemysława Stoppy oraz film Agnieszki Smoczyńskiej pt. „Viva Maria!” poświęcony Marii Foltyn, wybitnej polskiej śpiewaczce i reżyserce operowej, założycielce Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki.

Fanom sportu Szkoła Wajdy proponuje filmy „Henio, idziemy na Widzew” Marka Jóźwiaka o niewidomym, który swojego również niewidzącego syna uczy, jak oglądać mecze oraz „Wyścig” Stanisława Cuske. - intymny portret relacji ojca Tomasza Golloba z synem.

Jest tu również „Telefono” tragicznie zmarłego Marcina Wrony – opowieść o Patty Diphusie – stworzonej przez Pedro Almodovara gwiazdy filmów erotycznych. Na wykorzystanie tej postaci w filmie Wrona dostał pozwolenie hiszpańskiego mistrza. Są wreszcie do obejrzenia w sieci zestawy krótkich filmów dokumentalnych pod wspólnym tytułem „Cisza”. Wszystkie te pozycje powstały podczas II edycji kursu dokumentalnego, na różne sposoby interpretujących ciszę) oraz fabularnych zrealizowanych pod hasłem „Spotkania”.

Dla osób zainteresowanych kinem ciekawe mogą się okazać rejestracje scen warsztatowych do takich filmów jak „Wilkołak”Adriana Panka, „Lubiewo” Pawła Maślony, „Dziewczyna z szafy i „Człowiek z magicznym pudełkiem”Bodo Koxa, „Marcel” Marcina Mikulskiego, „Demon” Marcina Wrony, „Wymyk” Grzegorza Zglińskiego, „Ki” Leszka Dawida, „Summer 1993” Carli Simon.

Można też wysłuchać fragmentów zarejestrowanych wykładów Andrzeja Wajdy, Wojciecha Marczewskiego, Pawła Pawlikowskiego, Volkera Schloendorffa, operatorów Jerzego Zielińskiego i Witolda Stoka, scenografa Allana Starskiego czy reportażysty Ryszarda Kapuścińskiego, który mówi o Europie i jej roli w światowej kulturze.

Z kolei na vod.pl można znaleźć wiele dokumentów wyprodukowanych przez Szkołę, m.in. „Superjednostkę” Teresy Czepiec o ludziach zamieszkujących największy blok w Katowicach, „Koniec świata” Moniki Pawluczuk o samotnych ludziach, którzy w czasie jednej nocy chcą z kimś porozmawiać, „Ślimaki” Grzegorza Szczepaniaka o dwóch przyjaciołach, próbujący zarobić miliony na hodowli ślimaków, baśń „Dos Islas” Adriana Castellanosa. „Miejscy kowboje” Pawła Ziemilskiego to historia wykolejonych chłopaków, którzy oswajają dzikie konie, „Niewiadoma Henryka Fasta” Agnieszki Elbanowskiej - emerytowanego profesor matematyki tęskniącego za prawdziwą miłością.

Wiele głośnych tytułów Szkoły Wajdy można znaleźć na Ninateka.pl. Są tu m.in. „PRL de Luxe” Edyty Wróblewskiej, gdzie bohaterami są ludzie oprowadzający turystów po Nowej Hucie, „Aria Diva” Agnieszki Smoczyńskiej o konfrontacji dwóch kobiet, które zdecydowały się na różne drogi życiowe – wielkiej gwiazdy i skromnej dziewczyny, która zrezygnowała z kariery zawodowej dla rodziny.

„Matka” Jakuba Piątka to portret starszej kobiety, której syn odbywa wieloletni wyrok. „Na kredyt” Przemysława Nowakowskiego jest zaadaptowaną do współczesnych polskich realiów wersją średniowiecznej legendy o parze kochanków, którzy z powodu ciążącej nad nimi klątwy zostali na zawsze rozdzieleni. Bohaterem „Kobiety poszukiwanej” Michała Marczaka jest spec od kojarzenia małżeństw, który ma w Polsce znaleźć partnerkę dla czterdziestokilkuletniego francuskiego arystokraty W „Jak to jest być moją matką” Norah McGettigan śledzi skomplikowaną relację niepełnosprawnej matki i wchodzącej w dorosłość córki. W rolach głównych występują Iza Kuna i Olga Frycz. W „Podróży” Dariusza Glazera sfrustrowana żona i matka walczy ze sobą czy zostawić rodzinę i rozpocząć nowe życie w Londynie. W rolach głównych Gabriela Muskała i Jacek Braciak.

Wszystkie te filmy są dostępne bez opłat.