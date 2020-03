Kobiety w roli głównej

W czasie pięciodniowej imprezy w Kinotece pokazanych zostanie 60 propozycji podzielonych na sekcje tematyczne m.in. o ciele, seksualności, sztuce, problemach kobiet w różnych miejscach świata. Są również grupy filmów dokumentalnych takie jak: „HERstorie”, „Lepsze jutro?”, „Przeboje festiwali”, „4youth”. Z kolei sekcja „Nowe twarze” to prezentacja 16 krótko- i pełnometrażowych filmów – także eksperymentalnych, animacji i wideoartów – przede wszystkim młodych autorek z Polski i zagranicy.

Wiele propozycji to dokumenty pokazywane już wcześniej na festiwalach filmowych w Berlinie, w Cannes, Sundance, Wenecji, Locarno, Toronto. Będzie można zobaczyć m.in. amerykański dokument „Kusama: nieskończoność” (2018) Heather Lenz, którego bohaterką jest jedna najbardziej rozpoznawalnych, a zarazem ekscentrycznych japońskich artystek,90-letniej Yayoi Kusama. Film koncentruje się na opowieści o początkach jej kariery.

Z kolei bohaterką filmu Eriki Cohn „Sędzia” (2017) jest jedyna na Bliskim Wschodzie kobieta orzekająca w sądzie szariackim, a dokumentu Betsy West i Julie Cohen „RBG” (2018) – najstarsza, 86-letnia członkini Sądu Najwyższego USA – Ruth Bader Ginsburg.

„Historia pewnych majtek, czyli skąd się biorą ubrania” (2018) zrealizowana przez Stefanne Prijot przedstawia z kolei przemysł tekstylna jako machinę, której potężną część stanowią kobiety.

Będzie można zobaczyć także film polskiej dokumentalistki Ewy Kochańskiej „Jazda obowiązkowa“ (2018). Przedstawia on historię trenującej łyżwiarstwo 10-letniej Julii, która przyjechała z rodziną z Ukrainy. Sportowe sukcesy dziewczynki są wielkim pragnieniem jej rodziców.

Według badań prof. Moniki Talarczyk-Gubały z PWSFTviT w Łodzi, w latach 2006-2017 tylko 28 procent polskiej produkcji filmowej stanowiły filmy zrealizowane prze kobiety. Natomiast na festiwalach ich filmy to zwykle nie więcej niż 40 procent, a często nawet 25-30 procent programu. Tymczsem kobiety stanowią mniej więcej połowę kształcących się w szkołach filmowych, a więc mają równe szanse w dostępie do nauki co ich koledzy. Jednak po zakończeniu edukacji odsetek kobiet w świecie filmu dramatycznie maleje. Tymi danymi organizatorki festiwalu tłumaczą decyzję o stworzeniu nowej imprezy kina dokumentalnego.

Po seansach odbywać sie będą spotkania reżyserek z widzami. Festiwal potrwa do wtorku.