Święto nieoczywistego kina

18 lat temu „Cisza" Michała Rosy otworzyła pierwszy festiwal Romana Gutka w Sanoku. Po roku impreza przeniosła się do Cieszyna, a w 2006 roku osiadła we Wrocławiu. Dziś Nowe Horyzonty są wydarzeniem, które ściąga tu ogromną liczbę gości. Według badań 70 procent publiczności stanowią przybysze z różnych stron Polski, ale i z zagranicy.

W tym roku w ciągu pierwszych 20 minut przedsprzedaży kupionych zostało ponad 14 tys. biletów. Wieczorem ten wynik urósł do 35 tysięcy. Karnety skończyły się dużo wcześniej, co oznacza, że w kinach już zajętych jest kolejnych 40 tysięcy miejsc.

– Młodym ludziom trudno jest poruszać się w tym filmowym bogactwie. I jako selekcjonerzy wykonujemy ogromną pracę, by z kilku tysięcy tytułów wybrać to, co nam wydaje się najciekawsze.

Intrygujący temat: ciało

Spośród 230 filmów, które są w tegorocznym programie, 150 to pozycje bardzo świeże. Około 60 z nich trafi potem do kin. Ale są i takie, które będzie można obejrzeć tylko we Wrocławiu, jak choćby ostatni obraz Harmony Korine'a „Plażowy haj". Uczestnicy imprezy mają do wyboru interesujące cykle, m.in. przeglądy kina argentyńskiego i islandzkiego, „Trzecie oko: duchowość, magia, czarownice", „Mokre sny", „Ciało, w którym żyję". Marcin Pieńkowski podkreśla, że jego ekipa zawsze miała ambicje, by uchwycić ważne zjawiska w światowym kinie.

– Dwa lata temu wymyśliliśmy kino protestu. To miały być obrazy 1968 roku, a potem okazało się, że na świecie pojawia się coraz więcej filmów o współczesnych buntach. Z kolei w zeszłym roku ważnymi filmami stały się „Touch Me Not" Adiny Pintille i „Girl" Lukasa Dhonta. Pomyśleliśmy, że kino w sposób niepowierzchowny zaczyna mówić o ciele. Stąd wziął się pomysł tegorocznych sekcji. I chyba intuicja nas nie zawiodła. W cyklu „Ciało, w którym żyję" są naprawdę świetne filmy. Niektóre z nich, jak np. „Angelo" Markusa Schleinzera, sami potem wprowadzimy do kin.

Atrakcją każdego festiwalu są retrospektywy. W tym roku można obejrzeć 16 (!) filmów Francuza Oliviera Assayasa, a także Katalończyka Alberta Serry, Japończyka Shujiego Terayamy (1935–1983), Argentynki Albertiny Carey.

– Jej filmy i dla mnie stały się odkryciem – przyznaje Pieńkowski. – Są prowokacyjne, kontrowersyjne, nieobliczalne. To kino feministyczne ociera się czasem o pornografię, ale ma niesamowitą moc.

Mniej będzie w tym roku filmów polskich, ale widzowie obejrzą m.in. „Mowę ptaków" Xawerego Żuławskiego. – Zaprosiliśmy ten film kilka miesięcy temu, dużo przed zawirowaniami gdyńskimi. Andrzej Żuławski miał u nas retrospektywę, bywał Xawery. A w tym roku na Rynku pokażemy też jego „Wojnę polsko-ruską" – mówi Pieńkowski.

Są też inni goście. Celine Sciamma, Albert Serra, być może dojedzie Assayas. Artystom Wrocław się podoba. – Czujemy tu atmosferę odkrywania nowości – mówiła Celine Sciamma przed pokazem „Portretu kobiety w ogniu" .

Festiwal potrwa do 4 sierpnia.