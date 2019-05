Barbara Hollender poleca nowości na DVD

Zbliża się Dzień Dziecka, więc dzisiaj dwa urokliwe filmy dla najmłodszych: rysunkowy „Grinch” Scotta Cheneya i „Mary Poppins powraca” Roba Marshalla

Grinch, reż. Scott Cheney

Dystrybucja: Filmostrada

„Grinch” to bajka o tytułowym zielonym stworze – zrzędzie, który postanawia ukraść Boże Narodzenie. Bo to święto zakłóca jego święty spokój. W pobliskim Ktosiowie, do którego Grinch udaje się jedynie po pożywienie, panuje ożywienie, przygotowania do Wigilijnego wieczoru trwają w najlepsze. A Grinch takiego chaosu nie znosi, planuje wręcz porwanie świętego Mikołaja. Zupełnie inne zamiary względem Mikołaja ma mała Cindy, która chce mu podziękować za pomoc i wsparcie jej zapracowanej matki. „Grinch” to ekranizacja opowieści Dr Seussa – autora, którego książki m.in. „Kot Prot” czy „Sam to widziałem na ulicy Morwowej” zostały na świecie sprzedane w 200 mln egzemplarzy. Film zrealizowany dla wytwórni Universal przez Scotta Cheneya ma mnóstwo uroku, jest zabawnie rysowany, a na dodatek płyta wydana przez Edipress Polska ma dużo ciekawych dodatków – od nagrań piosenek aż do przepisu na ciasto małej bohaterki Cindy Lou.

Mary Poppins powraca

Dystrybucja: Galapagos

Dzieci trzeba traktować poważnie, o czym wiedzą szefowie wytwórni Disneya. Dlatego w swoich produkcjach zatrudniają sprawdzonych reżyserów i wielkie gwiazdy. Przy „Mary Poppins powraca” za kamerą stanął sam Rob Marshall, twórca m.in. tak głośnych musicali jak „Nine. Dziewięć” czy „Chicago”. A przed kamerą znaleźli się m.in. Emily Blunt w roli głównej, a w epizodach nawet Meryl Streep czy Colin Firth. Film jest kontynuacją znanego filmu Disneya. Po latach Jane i Michael są już dorośli. Ona poświęciła swoje życie na pomoc biednym i potrzebującym, on po śmierci żony, samotnie wychowuje trójkę dzieci. Gdy rodzina pogrąża się coraz bardziej w kryzysie, w domu zjawia się Mary Poppins. Wartka akcja, wyraziści bohaterowie i wiele wzruszających scen to tylko część przyjemności, jakich dostarcza film. Bo Rob Marshall zrobił w nim to, co umie najlepiej. W „Mary Poppins powraca” brawurowo i w „starym, dobrym stylu” wyreżyserował sekwencje muzyczne i taneczne. A do tego dodał jeszcze animację. Naprawdę jest na co popatrzeć.