Złote Globy dla „Bohemian Rhapsody” i „Green Book”

To by這 zaskoczenie. Za najlepszy film dramatyczny przyznaj鉍y Z這te Globy cz這nkowie Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Zagranicznych uznali Bohemian Rhapsody Bryana Singera o historii kultowego zespo逝 Queen i jego lidera Freddiego Mercuryego.

Dzi瘯ujemy ci, Freddie, 瞠 pokaza貫 nam moc, z jak trzeba broni w豉snego ja powiedzia odbieraj鉍 statuetk producent filmu Graham King.

Za rol m瘰k nagrodzono Ramiego Maleka, kt鏎y w tym filmie wcieli si we Freddiego Mercuryego. Aktor r闚nie swojemu bohaterowi podzi瘯owa najgor璚ej: Kocham ci, pi瘯ny cz這wieku!

Z這ty Glob za najlepszy film komediowy przypad Green Book Petera Farellyego opowieci o rasizmie w Ameryce na pocz靖ku lat 60. i i relacji czarnosk鏎ego pianisty-wirtuoza i jego bia貫go szofera.

砰jemy w czasach podzia堯w, mo瞠 nawet wi瘯szych ni kiedykolwiek powiedzia re篡ser. Nasz film jest dla wszystkich. Nie patrzy na to, co nas dzieli. Zwracajmy uwag na to, co nas 章czy.

Graj鉍y w tym filmie Mahershala Ali zosta uznany za najlepszego aktora w roli drugoplanowej.

Z這ty Glob dla najlepszego re篡sera przypad Alfonso Cuaronowi za film Roma. Wzruszony artysta, kt鏎y po 17 latach wr鏂i na plan do rodzinnego kraju i do w豉snego dzieci雟twa na scenie powiedzia: Muchas gracias, Mexico! Roma zosta豉 te uznana za najlepszy film nieangielskoj瞛yczny.

Statuetk dla najlepszej aktorki w dramacie odebra豉 Glenn Close za rol w filmie The Wife. Dosta豉 owacj na stoj鉍o, gdy zach璚a豉 kobiety do bycia sob i robienia tego, co jest dla nich samych wa積e. Ta nagroda wzbudzi豉 zdziwienie pierwszych komentator闚, jako 瞠 absolutn faworytk wydawa豉 si tu Lady Gaga za rol w Narodzinach gwiazdy. Statuetki dla najlepszych aktor闚 graj鉍ych w komedii lub musicalu odebrali: Christian Bale za rol Dicka Cheneya w Vice oraz Olivia Colman za rol w Faworycie. Za kobiec rol drugoplanow wyr騜niono Regin King (If Beale Street Could Talk).

Nagrod za ca這kszta速 tw鏎czoci odebra Jeff Bridges.

Z這te Globy przyznaje oko這 90 os鏏. To zagraniczni dziennikarze, mieszkaj鉍y w Hollywood, pisz鉍y o ameryka雟kim kinie. Cz瘰to s to krytycy niezwi頊ani z najwa積iejszymi tytu豉mi w swoich krajach, nienale蕨cy do czo堯wki na w豉snym rynku. A jednak ich nagroda uchodzi za jedn z najbardziej presti穎wych w ameryka雟kim wiecie filmu i ci鉚a na gal rozdania w hotelu Beverly Hilton ca章 mietank fabryki sn闚. Co wi璚ej, jest jednym z najpowa積iejszych prognostyk闚 przed Oscarami. W tym roku jednak wzbudzi豉 sporo kontrowersji. Jedn z nich by這 pomini璚ie w nominacjach w kategorii filmu zagranicznego Zimnej wojny Paw豉 Pawlikowskiego. Najwa積iejsze uwagi dotyczy造 jednak przydzia逝 film闚 do kategorii dramatu oraz komedii i musicalu. Pe貫n muzyki obraz Bohemian Rhapsody wygra w kategorii dramatu, Green Book czy Vice o Dicku Cheneyu okaza造 si komediami.

Pe軟 list nagrodzonych, r闚nie w kategoriach telewizyjnych, mo積a znale na stronie Z這tych Glob闚