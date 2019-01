Łukasz Żal doceniony przez amerykańskich operatorów materiały prasowe

Łukasz Żal, autor zdjęć do „Zimnej wojny” Pawła Pawlikowskiego znalazł się wśród operatorów nominowanych do nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (American Society of Cinematographers). Inni ludzie kamery wyróżnieni w tym roku przez kolegów po fachu to: Robby Ryan („Faworyta”), Mathieu Libatique („Narodziny gwiazdy”), Linus Sandgren („Pierwszy człowiek”) oraz reżyser Alfonso Cuaron, który tym razem osobiście zrobił zdjęcia do swojego filmu „Roma”.