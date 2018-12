James Bond alkoholikiem? Naukowcy policzyli, ile wypił

Naukowcy z Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii przeprowadzili badania, z których wynika, że James Bond ma bardzo poważny problem z alkoholem.

Jak informuje „The Telegraph”, badacze Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii policzyli alkohol wypity przez filmowego agenta 007. Z analiz naukowców wynika, że jest on nałogowym alkoholikiem. Jak zaznaczyli, „istnieją mocne dowody na to, że James Bond ma chroniczny problem z piciem alkoholu”.

Według analiz, Bond sięgał po alkohol 109 razy. Średnio 4,5 razy w każdym filmie.

Wydaje się, że agent 007 najbardziej miał ochotę na alkohol w filmie „007 Quantum of Solace” z 2008 roku. Chodzi tu o scenę nagraną w samolocie. „Postać, w którą wcielił się Daniel Craig zużyła wówczas 24 jednostki alkoholu, co spowodowałoby potencjalnie śmiertelny poziom alkoholu we krwi” - twierdzą badacze.

Naukowcy podkreślają, że picie alkoholu doprowadziło do tego, że James Bond decydował się na ekstremalnie ryzykowne zachowania. W ich opinii, w rzeczywistości kierownictwo MI6 musiałoby przedefiniować pracę Bonda i obniżyć poziom jego stresu. – Gdyby chodziło o realną osobę, Bond musiałby szukać fachowej pomocy. Przede wszystkim u swojego pracodawcy – powiedział dr Nick Wilson z Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Otago.

Nie jest pierwszy raz, kiedy mówi się o alkoholizmie Bonda. W 2013 roku grupa lekarzy z Derby i Notingham, zaniepokojona losem dzielnego agenta, zasiadła i przeanalizowała, strona po stronie, dzień po dniu z życia książkowego bohatera Iana Fleminga.