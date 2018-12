„Komunia” w drodze do Oscara

Wielki sukces młodej polskiej reżyserki Anny Zameckiej! Na krótkiej liście Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii filmu dokumentalnego wśród 15 tytułów, jakie zachowały jeszcze szanse na nominacje znalazła się „Komunia” Anny Zameckiej.

Film o dojrzałym, dorosłym dziecku - dziewczynce, która przygotowuje do pierwszej komunii młodszego brata i przy okazji próbuje scalić rozbitą rodzinę – w ubiegłym roku dostał już Europejską Nagrodę Filmową.

Teraz pokonał w walce o Oscara ogromną liczbę konkurentów, bo specjalna komisja obejrzała blisko 170 dokumentów z całego świata.

Poza „Komunią” na krótkiej liście Oscarowej znalazły się m.in. „Won’t You Be My Neighbor” Morgana Neville’a o gwiazdorze telewizyjnym Fredzie Rogersie, zwycięzca polskiego festiwalu Doc Review „Jutro albo pojutrze” Binga Liu, znakomity film „O ojcach i synach”, w którym reżyser Talal Derki pokazał codzienne życie dżihadystów indoktrynujących swoje dzieci czy „The Silence of Others” Almudeny Corracedo i Roberta Bahara o szukających sprawiedliwości ofiarach hiszpańskiej dyktatury.

"Komunia", reż. Anna Zamecka (zwiastun)

