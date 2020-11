Andrzej Malinowski: Halo, innogy! Polak nie Budda, wkurzy się

Wydawałoby się, że energetykę trudno powiązać z naukami indyjskiego księcia żyjącego 500 lat p.n.e. A jednak! Firmie innogy udało się to celująco. Pomostem między starożytnością a elektrycznością okazała się cierpliwość. To cnota w buddyzmie niezwykle ceniona, innogy zaś postanowiła, że jej klientami mogą być wyłącznie osoby posiadające nieprzebrane pokłady cierpliwości. W ten sposób każdy, kto np. podpisał cyrograf na domową elektrownię słoneczną, nieświadomie został wepchnięty w ramiona jowialnej postaci siedzącego Buddy. Proste, prawda?

Skuszony wizją neutralności klimatycznej, zainstalowałem na dachu panele fotowoltaiczne. Chciałem zmniejszyć zużycie energii produkowanej z węgla i dorzucić trochę zielonego prądu do ogólnokrajowej sieci. Tak było latem. Bo dziś mogę jedynie zzielenieć ze złości. Panele zostały zamontowane pod koniec lipca. Jest połowa listopada, a innogy nie podpięło do nich odpowiedniego licznika! Ponad trzy słoneczne miesiące poszły jak krew w piach. Mamy pochmurną jesień, a panele leżakują sobie na dachu.

Do głowy mi nie przyszło, że chodzi tu o duchową przemianę. Nie tylko mnie. Znajomi również opowiadali mi podobne historie. O tym, że cierpliwie czekają na taki licznik. I nic! Jak go nie było, tak nie ma. Co pozostaje? Zwrócić się o pomoc do instytucji powołanych do porządkowania takich przypadków, np. do UOKiK?