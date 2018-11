Witold M. Orłowski: Niemoralna propozycja Fotorzepa, Magda Starowieyska

Polska polityka działa, jak działa, polska gospodarka rozwija się, a taśmy się nagrywają. A potem wyciekają do mediów. Mamy właśnie kolejną odsłonę: nagrania szefa Komisji Nadzoru Finansowego, składającego prezesowi prywatnego banku coś, co brzmi jak korupcyjna propozycja (ostatecznie potwierdzić to musi prokurator i sąd).