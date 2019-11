Wolny piątek na wybory!

Czy Polacy też chcieliby pracować krócej? Oczywiście, kto by nie chciał! Moment na takie żądania jest idealny, bo im bardziej wyrównany będzie pojedynek o prezydenturę, tym bardziej prawdopodobne staną się daleko idące obietnice. Mamy już większe świadczenia rodzinne, dodatkowe emerytury, obietnicę radykalnego wzrostu płacy minimalnej i obniżony wiek emerytalny. Do kompletu brakuje więc już tylko krótszego tygodnia pracy, bo pewnie nic równie efektownego nie da się w krótkim czasie wymyślić.

Czy stać nas na skracanie czasu pracy? Odpowiedź wbrew pozorom nie jest wcale oczywista. W połowie XIX wieku najbardziej wydajny na świecie angielski robotnik fabryczny pracował 6 dni w tygodniu, przeciętnie po 12 godzin dziennie (dzieci poniżej 13 lat tylko 8 godzin). Przez całe dziesięciolecia związki zawodowe domagały się skrócenia tego czasu do 10, a potem do 8 godzin. Przemysłowcy zgodnie odpowiadali, że wtedy gospodarka zbankrutowałaby, bo cały zysk firm jest rzekomo wypracowywany w ciągu ostatniej godziny pracy.

Czy to znaczy, że skrócenie czasu pracy daje gwarantowany gospodarczy sukces? Niekoniecznie. W roku 2000 Francja wprowadziła 35-godzinny tydzień pracy, argumentując, że doprowadzi to do znacznej redukcji bezrobocia, a wzrost produktywności bardziej wypoczętych i zadowolonych z życia pracowników z nawiązką pokryje wszelkie koszty. I co z tego wyszło? Francja i Włochy to jedyne gospodarki grupy G7, w których stopy bezrobocia od tego czasu, zamiast spaść, wzrosły (dziś są najwyższe w grupie G7), a wzrost wydajności pracy okazał się znacząco niższy niż we wszystkich pozostałych krajach.