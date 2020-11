Robert Gwiazdowski: Tak Platforma walczyła o demokrację

Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wniósł prezydent Bronisław Komorowski 11 lipca 2013 r. Po jego pierwszym czytaniu projekt skierowano do komisji, gdzie ugrzązł do maja 2015 r. Na posiedzeniu komisji 6 maja (po 17 miesiącach) zwrócono uwagę, że „kadencje trzech sędziów Trybunału upływają w tym roku 6 listopada. (...) Jeżeli chcemy pozostawić możliwość wyboru trzech sędziów Trybunału, to termin (na zgłaszanie kandydatów) powinien wynosić trzy miesiące". Było jasne, że chodzi o wybór „w tym roku". Podczas kolejnego posiedzenia 12 maja poseł Robert Kropiwnicki zaproponował dodanie artykułu, „który regulowałby wybór sędziów Trybunału w tej kadencji". Przyjęto też, że „ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia" – w stosunku do projektu prezydenta skrócony został ten termin trzykrotnie (miał wynosić trzy miesiące).

