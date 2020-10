Andrzej Malinowski: Sylwester nie dla księgowych

Wzrosną podatki od nieruchomości i od deszczu. Ulga abolicyjna będzie ograniczona. Podwyższy to wymiar podatku dochodowego. Stawki VAT, które miały być obniżone, pozostaną takie same. Obywatele będą też wciąż płacić większy PIT. Nadal bowiem nie została podniesiona kwota wolna od podatku. I to mimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.