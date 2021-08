Jan Maciejewski: Koryto plus na własne życzenie

Podwyżki dla polityków – których w każdym innym momencie należałoby bronić – umacniają jedynie rozłam między władzą a obywatelami. Ugruntowują podział na „nas" i „ich".

Poszukiwania robiły się z dnia na dzień coraz bardziej nerwowe. Stanowisko „szefa" zostało obsadzone z klucza politycznego, urzędnicza kadra w dużej mierze została odziedziczona po poprzedniej ekipie. Największy ból głowy wywoływali jak zawsze ci „pomiędzy" – wiceministrowie. Negocjacje z kandydatem na jednego z nich szły nawet nieźle, dopóki nie doszło do kwestii wynagrodzenia. Na zaproponowaną sobie kwotę rozłożył tylko bezradnie ręce: panowie, ale ja mam rodzinę, dzieci. Teraz zarabiam dziesięć razy tyle. Nie mogę sobie na to pozwolić. – To może chociaż na pół etatu? – nie odpuszczał zdesperowany headhunter.

Ta historia wydarzyła się ładnych parę ekip rządowych temu, ale wydaje się, że podobnych rozmów i propozycji objęcia państwowej funkcji „choćby na pół etatu" w międzyczasie mogło wydarzyć się sporo. Bo to oczywiste, że wynagrodzenia dla członków administracji rządowej nie są w żadnej mierze konkurencyjne w stosunku do tego, co zaproponować może najlepszym specjalistom i menedżerom sektor prywatny. Pomysłowi podniesienia pensji polityków powinno się więc jedynie przyklasnąć.