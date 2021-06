Zielonka: Polityka i my

Od marcowych wyborów do parlamentu holenderskiego nie udało się utworzyć rządu, bo partie są w politycznym klinczu. Powodów do walki mają wiele, lecz sytuacja państwa jest tragiczna z uwagi na gospodarcze skutki pandemii. Organizacje pracodawców i pracowników straciły cierpliwość do polityków i wypracowały historyczny kompromis, który zreformuje system zatrudnienia na wiele lat. Prekariat zostanie drastycznie ograniczony, podobnie jak zakres usług pracowniczych na godziny. Oczywiście, umowa ta nie ma charakteru prawnego, lecz nowy rząd będzie musiał pod presją przyjąć jej rezultaty. Najwyraźniej podmioty społeczno-gospodarcze w Holandii mają dosyć paraliżu politycznego i ciągłej partyjnej przepychanki.

Paraliż taki jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i podważa zaufanie do demokracji w wielu krajach. Media zazwyczaj winią za to słabych czy skłonnych do manipulacji liderów. W Holandii pod ostrzałem jest premier Mark Rutte, który ponownie wygrał wybory, lecz stracił zaufanie parlamentarzystów po serii zakulisowych roszad. Pod ostrzałem są również partie polityczne, które bardziej słuchają lobbystów i specjalistów od PR niż szeregowych obywateli. Parlamenty stały się maszynką do głosowania partyjnych projektów bez rzeczowej dyskusji i szacunku dla przyjętych procedur. Narodowe rządy są mało zainteresowane rozwiązywaniem problemów poza granicami ich krajów lub bezsilne w tej kwestii, choć problemy te doskwierają obywatelom coraz bardziej, czego przykładem są pandemia, migracje, finansowe spekulacje lub zmiany klimatyczne.