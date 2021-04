Witold M. Orłowski: Ucieczka przed tematem

Ale nie, na razie Sejm nie ma ochoty głosować nad funduszem, a prace nad planem wykorzystania pieniędzy ślimaczą się... Dlaczego więc miałbym pisać o tym, co – mimo tykającego zegara – jest odkładane przez polityków na półkę?

No to może OFE? Zapowiadana szumnie od dwóch lat (rzekoma) reforma, która (rzekomo) ma „oddać Polakom ich pieniądze", a w domyśle (też rzekomo) zapewnić wyższe emerytury, jest gotowa do przegłosowania... Niezły temat, zawsze wywołuje wiele emocji i wiele nieporozumień... Ale nie, tu też warto się wstrzymać, bo pani marszałek w ostatniej chwili wycofała głosowanie z porządku obrad Sejmu... Więc może jednak poczekam, aż rządzący zdecydują, czy chcą tej zmiany, czy nie.