Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Pfizerem

Umowę zawarto z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer. Unijna komisarz ds. zdrowia Stela Kiriakidu podkreśliła, że bezpieczna i skuteczna szczepionka to jedyna trwała strategia wyjścia z pandemii i że zawarte dziś porozumienie wynika z zachęcających pierwszych sygnałów, płynących z wyników badań klinicznych.

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE. Wstępne wyniki badań nad szczepionką torują drogę Pfizerowi i BioNTech do ubiegania się od organów regulacyjnych zezwolenia na jej użycie, jeśli dalsze badania pokażą, że jest ona bezpieczna.

Informacja o szczepionce wywołała euforię na rynkach finansowych. W poniedziałek indeksy poszły mocno w górę. Wczoraj też dominowały wzrosty, choć w mniejszej skali. Dziś na europejskich giełdach również przeważ popyt. Na GPW w dniu dzisiejszym sesja giełdowa się nie odbywa, natomiast niemiecki DAX zyskuje w środę po południu 0,4 proc., francuski CAC40 0,5 proc., a brytyjski FTSE100 jest na 0,7-proc. plusie. Ponad 1 proc. w górę idzie rosyjski RTS.

Zyskują też surowce. Notowania miedzi na giełdzie LME w Londynie rosną kolejną sesję z rzędu.