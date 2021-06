Polacy wyszli z ukrycia. Kadra już w Sankt Petersburgu

Pomocnik podkreśla, że kibice o formę fizyczną Polaków nie muszą się bać. - Przygotowywaliśmy się na pierwszy mecz mistrzostw Europy, a nie sparing z Islandią - wyjaśnia.

Słowacja to rywal, którego nie można lekceważyć. - Bardzo dobrze bronią i świetnie wyprowadzają kontry - mówi Krychowiak. - Musimy grać szybko piłką od prawej do lewej strony boiska. Ważne jest to, abyśmy strzelili jako pierwsi gola, co pozwoli otworzyć mecz.

- Ten turniej to dla nas coś wielkiego - mówi selekcjoner reprezentacji Słowacji Stefan Tarković i podkreśla siłę naszej drużyny. - Polacy w rankingu FIFA są 15 miejsc przed nami, a ich zawodnicy grają w najlepszych klubach Europy. Jesteśmy jednak gotowi na to, co nas czeka.

Sousa mówi, że zespół pozna skład tuż przed wyjazdem na stadion. - Mam pewne wątpliwości, ale są niewielkie. Dotyczą jednego, może dwóch zawodników - przyznaje selekcjoner.

Portugalczyk na pierwszy mecz turnieju czeka ze spokojem. - Mamy wartościowych zawodników, jesteśmy przygotowani. Liczymy na to, że wrócimy do Polski z trzema punktami i zaczniemy przygotowania do kolejnego spotkania. Chcemy, żeby kraj był z nas dumny - zapewnia Sousa.

Poniedziałkowy mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.