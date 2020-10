Strefa euro się odbiła. Teraz drży przed drugim lockdownem

- Druga fala restrykcji koronawirusowych zepchnie znowu strefę euro w recesję. Jest już tylko kwestią czasu, aż Włochy pójdą w ślady Francji i Niemiec ogłaszając coś co, będzie de facto narodowym lockdownem. O ile straty z tym związane są bardzo trudne do oszacowania, wygląda na to, że PKB spadnie, być może poważnie, w czwartym kwartale - prognozuje Andrew Kenningham, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.