Moda na proptech zbiegła się z boomem deweloperskim

Z końcem roku objął pan stanowisko menedżera ds. innowacji m.in. po to, by szukać możliwości usprawnienia pracy firmy przez wykorzystanie najnowszych technologii. Życie szybko powiedziało: „sprawdzam". Jak nowe technologie pomagają w funkcjonowaniu na rynku nieruchomości w czasie pandemii i lockdownu?

Wprowadzenie pracy z domu na szeroką skalę pokazuje, że mimo wielu zalet nie jest to rozwiązanie idealne, a na pewno nie dla wszystkich. Właśnie dlatego wiele firm do tej pory traktowało home office bardziej jako wyjątek aniżeli faktyczną alternatywę dla pracy w biurze. Aktualna sytuacja wymusiła jednak zmianę podejścia do pracy zdalnej. Wiele firm może mieć kłopot ze zmianą formy pracy, jednak te, które zdadzą teraz ten egzamin, będą miały dowód na to, że ich organizacja może funkcjonować bez konieczności przebywania w tradycyjnym biurze. To właśnie one będą poszukiwały elastycznych rozwiązań, które zmienią ich biura i tryb pracy w firmie również po zniesieniu ograniczeń w poruszaniu się.