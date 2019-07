Prąd dla Arktyki popłynie z morza

Obiekt ten może zostać przetransportowany w dowolne miejsce na Ziemi wszędzie tam, gdzie docierają statki. W czerwcu koncern Rosatom otrzymał licencję na jej eksploatację do 2029 roku. Niektórzy z obrońców środowiska nazywają go pływającym Czarnobylem.

Akademik Łomonosow stacjonował w porcie w Murmańsku, stamtąd zostanie odholowany wzdłuż północnej granicy Rosji, aby we wrześniu dopłynąć do celu – niewielkiego miasteczka Pewek w Czukockim Okręgu Autonomicznym.

Elektrownia zostanie na Czukotce na stałe i już w grudniu powinna dostarczać energię do pobliskich miejscowości, do domów i mieszkań, ale także do zakładów przemysłowych oraz platform gazowych i naftowych znajdujących się otwartym morzu. „Zastąpi elektrownię węglową i starzejącą się elektrownię jądrową w Bilibino, dostarczającą prąd do ponad 50 tys. osób, zmniejszając tym samym ślad węglowy (całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych) na Arktyce o dziesiątki tysięcy ton CO2 rocznie" – poinformował koncern Rosatom.