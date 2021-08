Globalne ocieplenie. ONZ alarmuje: Ekstremalne fale upałów będą znacznie częstsze

Z kolei susze zdarzające się wcześniej raz na 10 lat obecnie zdarzają się raz na pięć-sześć lat.

Naukowcy podkreślają, że efekty zmian klimatycznych są już widoczne - czego przykładem ma być np. największa od 91 lat susza w Brazylii czy fala upałów, która przeszła przez północno-wschodnią część USA i Kanadę w czerwcu oraz powódź w Niemczech sprzed kilku tygodni.

Fale upałów, które wcześniej zdarzały się raz na 50 lat, teraz są spodziewane raz na 10 lat. Gdyby temperatura wzrosła średnio o 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do czasów sprzed epoki przemysłowej, wówczas zdarzałyby się raz na sześć lat, a gdyby wzrosła o 4 stopnie Celsjusza, co ma nastąpić gdyby nie doszło do redukcji emisji gazów cieplarnianych - zdarzałyby się nawet co roku.