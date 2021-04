Dzień Ziemi: To globalna Północ powoduje znaczną część zmian klimatycznych. Posprzątajmy po sobie

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Szacuje się, że aż 108 milionów ludzi jest dziś dotkniętych przez zmiany klimatyczne. Wiele z nich musi opuszczać swoje domy, by uciekać przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. – Jeżeli nie zmienimy naszego podejścia do emisji gazów cieplarnianych, to do 2100 roku przynajmniej pas równikowy będzie niemożliwy do zamieszkania, jeżeli temperatura globalna wzrośnie o 4 st. C nie będzie się tam dało mieszkać – mówi rozmówczyni Michała Płocińskiego.

