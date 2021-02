Największa katastrofa ekologiczna w historii Izraela

Eksperci ochrony środowiska szacują, że obszar ten mógł zostać zanieczyszczony nawet tysiącem ton ropy.

- Ogromne ilości smoły które w ostatnich dniach zanieczyściły brzegi Izraela spowodowały, że kraj nawiedziła jedną z najpoważniejszych katastrof ekologicznych - poinformował urząd ds. ochrony środowiska.

Od weekendu tysiące żołnierzy i wolontariuszy czyszczą wybrzeże z grud smoły. Wszystkie plaże zostały zamknięte, mieszkańcy ostrzeżeni, by nie zbliżać się do rejonu skażenia.

A black liquid was found in the whale's lungs, but that it was not yet known whether the liquid was linked to the whale's death or if was related to the oil spill devastating Israel's beacheshttps://t.co/TZ2LllxoAg