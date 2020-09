Greta Thunberg wzywa aktywistów do powrotu na ulice

25 września demonstracje mają odbywać się online, ale jeśli pozwalają na to lokalne ograniczenia epidemiologiczne, także na ulicach. Ważne by odbywały się w bezpieczny sposób - podkreśliła Thunberg na konferencji prasowej, która odbyła się w piątek wieczorem. W internecie. - Robimy to, aby wysłać sygnał, że musimy traktować ten kryzys jak kryzys. To globalna sytuacja nadzwyczajna, która przybiera różne formy i kształty - powiedziała Greta.



