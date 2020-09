Raport: Ponad miliard osób zmuszonych do migracji do 2050 r. AFP

Gwałtowny przyrost liczby mieszkańców Ziemi, brak dostępu do żywności i wody oraz klęski żywiołowe sprawią, że do 2050 roku do migracji może być zmuszonych ponad miliard osób - alarmuje think tank Institute for Economics and Peace.