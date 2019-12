William i Kate ogłaszają nagrodę za rozwiązanie problemów klimatycznych

Zapowiedź utworzenia nagrody pojawiła się w filmie, który Sir David Attenborough, znany popularyzator wiedzy przyrodniczej na świecie, opublikował w mediach społecznościowych. Książę William powiedział, że świat stoi przed „trudnym wyborem”, czy kontynuować „nieodwracalnie” niszczenie planety, czy też „wprowadzać innowacje i rozwiązywać problemy”. Sam Attenborough z kolei mówił, że nagrodę otrzymają „wizjonerzy reagujący na wielkie wyzwania naszych czasów”.

Jak poinformowano, przy tworzeniu nagrody konsultowano się z ponad 60 organizacjami i ekspertami. Początkowo konkurs będzie prowadzony przez The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge, ale w przyszłości może zostać przekazany innej, niezależnej organizacji.