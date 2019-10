Nowo odkryty gatunek małpy krok od zagłady

Odkryta w sierpniu tego roku Mico munduruku żyje wyłącznie na obszarze około 55 tys. km kwadratowych w stanie Pará na południowym zachodzie Brazylii.

„Po zniknięciu tych lasów znikną też marmozety” - powiedział. „W tym roku pożary spalają znacznie więcej siedlisk wszystkich marmozet z południowej Amazonki niż w poprzednich latach”.



Pan Araújo dodał, że ustawienie pożarów, które przetoczyły się w tym roku przez Amazonię Brazillian, było „motywowane politycznie”.



Powiedział, że nie był to rok zmniejszonych opadów deszczu i suchszych warunków, które zwiększają ryzyko pożaru.



Dodał, że ceny upraw soi i wołowiny nie drastycznie wzrosły, aby skłonić rolników do oczyszczenia większej ilości gruntów rolnych.



„Oczywistym wnioskiem jest to, że pożary w 2019 r. Są motywowane politycznie, a rolnicy popierają program prezydenta przeciwko ochronie środowiska i różnorodności biologicznej. A prezydent z kolei wspiera tych ludzi w terenie - powiedział.

