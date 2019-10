Trzmiele rezygnują ze snu, bo opiekują się młodymi

Naukowcy z Izraela odkryli, że trzmiele śpią mniej, aby mieć czas na opiekę nad larwami, w tym poczwarkami, które nie wymagają tego, by je karmić.

W magazynie "Current Biology", w którym opisano badanie czytamy, że brak snu negatywnie wpływa na szanse przetrwania trzmieli, gdyż odbija się negatywnie na ich zdrowiu. Jednak - jak dodają - czasem rezygnacja ze snu może być korzystna - np. wówczas, gdy dzięki temu udaje się uniknąć ataku drapieżników lub zebrać wystarczającą ilość pokarmu niezbędnego do przetrwania.

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy trzmiele - podobnie jak np. ssaki, w tym ludzie - ograniczają ilość snu, kiedy opiekują się potomstwem. W tym celu nagrywali trzmiele w ulu i obserwowali ich zachowania. W ramach eksperymentu porównali ilość snu owadów przy różnych kombinacjach liczby samców, samic, a także larw i poczwarek w ulu.

Co ciekawe - jak czytamy w "Current Biology" - mimo iż poczwarki trzmieli nie poruszają się, nie hałasują i nie muszą być karmione, to dorosłe osobniki i tak rezygnują ze snu, by opiekować się młodymi.

W odróżnieniu od nich trzmiele, które nie znajdowały się w pobliżu młodych, były znacznie bardziej aktywne w dzień niż te osobniki, które zajmowały się młodymi przez co niedosypiały.

Kiedy naukowcy usunęli poczwarki okazało się, że niektóre trzmiele nadal przez pewien czas spały krócej. To sugeruje, że poczwarki mogą wydzielać jakąś substancję - np. feromon - który wpływa na zwyczaje senne owadów.

Usunięcie poczwarek na stałe sprawiło, że trzmiele zaczęły spać dłużej - ale i tak krócej niż trzmiele z grupy kontrolnej, która nie zajmowała się młodymi. To wskazuje, że "rodzice" przyzwyczaili się do krótszego snu.

Naukowcy nie wiedzą natomiast dlaczego młode owady potrzebują stałej opieki.