Alarmujący raport: Oceany zagrażają 680 mln ludzi

To ostatni z trzech raportów przygotowanych przez IPCC od czasu raportu z października 2018 roku, który mówił, że ludzkość ma czas jedynie do 2030 roku, aby nie dopuścić do wzrostu średniej temperatury na Ziemi o 1,5 stopnia Celsjusza.

W raporcie czytamy, że rosnące temperatury na Ziemi przyspieszają topienie lodowców od Grenlandii po Antarktydę. W efekcie poziom wód podnosi się szybciej niż dotychczas przewidywano.

Najszybciej topią się lody Grenlandii, która od 2006 do 2015 roku traciła rocznie średnio ponad 275 gigaton lodu. Topią się jednak również lody Antarktydy - w latach 2007-2016 lody Antarktydy topiły się trzykrotnie szybciej niż w latach 1997-2006.

W efekcie do 2100 roku, jeśli emisja CO2 nadal będzie się zwiększać, poziom wód na Ziemi podniesie się o niemal metr, przy czym jeśli tempo topienia się lodowców Antarktydy zwiększy się - poziom wód może podnieść się jeszcze bardziej.

Gdyby okazało się, że topnienie lodowców jest procesem nieodwracalnym, Ziemi w ciągu dwóch-trzech stuleci groziłoby podniesienie się poziomów mórz i oceanów o wiele metrów - twierdzi prof. Regine Hock z University of Alaska Fairbanks.

Już dziś 680 mln osób zamieszkujących w rejonach przybrzeżnych na całym świecie grozi to, że do 2050 roku będą doświadczać corocznych podtopień i powodzi na skalę, która dotychczas zdarzała się na tych terenach raz na 100 lat.

Ponadto fakt, iż oceany absorbują w naturalny sposób dwutlenek węgla, w połączeniu z rosnącą emisją CO2 doprowadzają do tego, że wody oceanów robią się bardziej kwaśne i coraz mniej przyjazne dla koralowców, co z kolei zagraża całemu podwodnemu ekosystemowi.

W efekcie w wielu miejscach zaczynają się kurczyć obszary łowisk, co z kolei zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu terenów przybrzeżnych.