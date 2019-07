Walka z ociepleniem: Krowy mogą emitować mniej gazów? 123RF

Krowy genetycznie modyfikowane, by wydzielać mniej metanu w procesie trawienia, mogą pomóc zmniejszyć emisję metanu o połowę - twierdzą naukowcy. Metan to jeden z gazów cieplarnianych, który ma przyczyniać się 23 razy bardziej do zjawiska globalnego ocieplenia niż dwutlenek węgla.