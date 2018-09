Naukowcy: Ryba rozpoznała się w lustrze

Matthias Kleine (selbst fotographiert) (Matthias Kleine (selbst fotographiert)) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Wargatek sanitarnik, ryba okoniokształtna z rodziny wargaczowatych, przeszła pomyślnie test samoświadomości rozpoznając swoje odbicie w lustrze - głosili naukowcy z Uniwersytetu w Osace.

Mierząca zaledwie 10 cm ryba próbowała usunąć z siebie oznaczenie, umieszczone w przedniej części jej głowy, po tym jak zobaczyła swoje odbicie w lustrze co wskazuje na to, że była świadoma, że patrzy na siebie a także zauważyła, że jej wygląd nie jest taki, jaki powinien być.

Test samoświadomości z wykorzystaniem lustra jest wykorzystywany do sprawdzania inteligencji zwierząt. Jak dotąd pomyślnie przeszło go niewiele zwierząt (m.in. małpy człekokształtne, słonie, delfiny i kruki). Teraz Masanori Kohda i jego koledzy z Uniwersytetu w Osace przeprowadzili eksperyment, który udowodnił, że również ryby są w stanie rozpoznać swoje odbicie. To z kolei oznacza, że zwierzęta, które dotychczas - według uczonych - miały ograniczone zdolności poznawcze, mogą w rzeczywistości być znacznie inteligentniejsze niż sądzono.

W ramach eksperymentu w pobliżu wargatków sanitarników umieszczono lustro. Początkowo ryby reagowały na swoje odbicie tak, jakby w ich otoczeniu znalazła się inna ryba z ich gatunku. Ale po kilku dniach ich zachowanie się zmieniło. Zamiast "odstraszać" swoje odbicie, wzięte za rybę wkraczającą na ich teren, zaczęły podpływać do lustra z różnych stron. Ok. 10 dnia eksperymentu ryby przestały reagować na swoje odbicie.

Następnie naukowcy umieścili kolorowe oznaczenie w przedniej części głowy ryby. Okazało się, że - jeżeli w pobliżu znajdowało się lustro - ryby próbowały usunąć oznaczenie.

Zdaniem uczonych oznacza to, że ryby zdały test samoświadomości z użyciem lustra. Oznacza to - zdaniem uczonych - że albo ryby są samoświadome, albo test jest wadliwy, albo zachowanie ryb, wykształcone w ramach procesu poznawczego nie jest samoświadomością.