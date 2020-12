MEN: styczniowe egzaminy zgodnie z harmonogramem

Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie będą podlegać obowiązkowi zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. Tego obowiązku – po spełnieniu wspomnianego warunku – nie będą mieć również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów.

Młodzieży do 16.roku życia, w drodze na egzamin i z powrotem do domu nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00.