Dzieci raczej nie wrócą do szkoły przed Świętami

Jak informuje radio, w najbliższych dniach premier ma ogłosić, że szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz wyższe uczelnie - poza nielicznymi wyjątkami - pozostaną zamknięte do pierwszego noworocznego poniedziałku, czyli do 4 stycznia, a najprawdopodobniej nawet do czwartku 7 stycznia, gdyż 6 stycznia i tak wypada wolne na Święto Trzech Króli.

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił na antenie Radia Plus, że powrót do nauczania tradycyjnego byłby możliwy, jeżeli dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem spadnie poniżej 15 tysięcy.

- Za wcześnie, żeby mówić o jakimś dokładnym planie. Dzisiaj jest narada, będą podejmowane decyzje - powiedział minister Niedzielski.

Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 464 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.