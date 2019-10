Przedszkolaki w Krakowie z punktami za szczepienie

Kraków to kolejny samorząd, który zdecydował się na premiowanie szczepień przy rekrutacji do żłobka lub przedszkola.

Środowa uchwała Rady Miasta nie oznacza całkowitego zamknięcia publicznych przedszkoli dla nieszczepionych dzieci. Na to nie pozwala prawo. Posiadanie szczepień będzie natomiast najwyżej punktowanym kryterium decydującym o kolejności przyjęcia do wybranej placówki. Będzie można dostać za to aż 7 punktów. To więcej niż za takie kryteria dodatkowe, jak: odległość placówki od domu czy posiadanie przez dziecko rodzeństwa w placówce.