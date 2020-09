300 plus: jeśli ojciec złożył wcześniej wniosek, mógł dostać pieniądze na wyprawkę szkolną - wyrok WSA

Gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, świadczenie z programu „Dobry start" wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek – uzasadnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i uchylił zaskarżoną przez ojca decyzję. Odmówiono mu 300 zł na wyprawkę szkolną, bo uznano, że opiekę nad dzieckiem sprawuje matka. Para była w trakcie rozwodu. Syn mieszkał wprawdzie z mamą, ale tata ponosił koszty jego utrzymania i mniej lub bardziej, stosownie do możliwości, uczestniczył w życiu syna – odwoził go do szkoły i na zajęcia pozalekcyjne, śledził postępy w nauce.

Poniżej dalsza część artykułu