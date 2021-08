MEiN o przygotowaniach do nowego roku szkolnego

- Przeznaczyliśmy 100 mln zł na dodatkowy sprzęt i środki bezpieczeństwa dla szkół. Na bieżąco monitorujemy sytuację pandemiczną i informujemy o kolejnych działaniach dotyczących bezpiecznego powrotu uczniów do szkół - podaje MEiN.

20 sierpnia Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica". Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość. Szkoły mogą składać wnioski do 4 września. W tym roku na ten cel przeznaczono 70 mln zł.

MEiN poinformowało również, że ponad 100 mln zł na środki bezpieczeństwa. Wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) przekażemy do szkół i przedszkoli środki bezpieczeństwa (stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku, maseczki, termometry, środki do dezynfekcji).